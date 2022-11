Aboubakar, Tawamba, Epassy, trois Lions au stage des locaux

Trois Lions Indomptables qui évoluent dans en Arabie Saoudite ont quitté leur trêve pour se joindre aux Lions A’. Leur championnat est à l’arrêt depuis le 16 octobre et ne reprendra que le 15 décembre. La majorité des joueurs de la sélection de cette nation qualifiée à la Coupe du Monde évoluant au terroir, le championnat a cédé sa place à leur stage. Ils tiennent à aller le plus loin possible et ont aussi rêvé, comme le Cameroun, de remporter cette compétition.

Ce jeudi après-midi au stade Ngoa Ekellé, Aboubakar Vincent et Devis Epassy ont rejoint Léandre Tawamba déjà présent mercredi. C’était à l’occasion de la deuxième séance d’entraînement des lions indomptables du Cameroun, en vue du match amical international contre la Jamaïque le 9 novembre prochain.

Pendant près de deux heures, les 23 joueurs de champ ont répété leurs gammes à travers plusieurs séquences de jeu intenses, tandis que les gardiens de but, quatre au total, ont eu droit à des exercices spécifiques avec le ballon dans la surface de réparation de l’autre côté du terrain. Des ateliers que Devis Epassy a suivi avant de poursuivre le volet condition physique aux côtés de Léandre Tawamba et Vincent Aboubakar, portant désormais à trois le nombre de joueurs expatriés présents dans la tanière.

Ce vendredi, le programme de la journée prévoit comme activité principale : une séance d’entraînement à huis clos à partir de 17 heures au stade Ngoa Ekelle.