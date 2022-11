D’après des fonctionnaires du ministère des Sports et de l’Education Physique (Minsep), la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) aurait contracté un prêt de 4,5 milliards de francs CFA auprès du gouvernement, en vue de la Coupe du monde 2022.

« La Fédération camerounaise de football a demandé et obtenu du gouvernement, sur instruction de la présidence de la République, un emprunt de plus de 4 milliards et demi de francs CA ». Révélation d’un employé de la division de la communication du ministère des Sports et de l’Education Physique (Minsep).

Plus de 8 milliards de F CFA pour le Mondial

Selon d’autres sources, cet argent devrait permettre à l’instance dirigée par Samuel Eto’o d’avoir les moyens conséquents pour assurer le séjour au Qatar de l’équipe fanion de football jusqu’au soir de la finale de la Coupe du monde, le 18 décembre 2022. « La Fécafoot est en effet convaincue que les Lions indomptables iront jusqu’en finale. Cet emprunt devrait donc permettre d’anticiper les besoins et autres imprévus que les victoires de l’équipe nationale pourraient imposer », rapporte un cadre de l’administration.

Ainsi, la Fédération devrait au final avoir dans ses caisses, plus de 8 milliards de francs CFA pour la préparation et la participation des Lions indomptables au Mondial qatari. Soit 3,7 milliards de francs CFA représentant la quote-part du gouvernement et les 4,5 milliards de prêt accordé à la fédération.