En communiquant une liste de 26 joueurs ce lundi pour les deux rencontres amicale face à l’Ouzbékistan et la Corée du Sud, Rigobert Song a décidé de se passer des services de certains joueurs. Voici le casting des oubliés.

Des nouveaux laissés à la gare

Au menu des nouveaux qui auraient pu fêter leur première en sélection nationale du Cameroun, il y a Enzo Tchato. Malgré son jeune âge (19 ans), le défenseur de Montpellier a déjà disputé six matchs cette saison en Ligue 1 avec à la clé un but contre le Paris Saint-Germain (5-2). Le fils de Bill Tchato était l’une des grosses surprises de la liste des 36 présélectionnés de Rigobert Song qui l’a certainement mis sur la balance avec les autres défenseurs retenus avant de trancher. Un pari sur l’avenir, mais trop risqué pour le moment.

L’autre joueur qui aurait pu fêter son baptême dans la tanière, c’est le gardien du Canon de Yaoundé, James Bienvenu Djaoyang. S’il n’avait pas de place dans le trio définitif, comme le milieu de terrain de Cape Town Fidel Ambina, l’attaquant du FC Porto Daniel Namaso avait des raisons d’espérer. Mais la sélection de Jean-Pierre Nsamé et le « Oui » de Bryan Mbeumo ont tout changé.

Ceux qui laissent leur place

Ils sont au total dix joueurs recalés par le manager-sélectionneur national. Outre les joueurs qui ont été présélectionnés pour la première fois, quelques habitués des listes ont vu leurs noms sauter. C’est le cas de Stéphane Bahoken (Kasimpasa), Christian Bassogog (Shanghaï), Ignatius Ganago (FC Nantes) et le vice-capitaine Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich). Patient Wassou de Coton Sport n’a également pas eu de chance face aux six attaquants retenus par le sélectionneur. Idem pour Didier Lamkel Ze qui voyait sa présélection comme une seconde chance. Mais comme on dit : « beaucoup d’appelés, peu d’élus ».