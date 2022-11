One All Sport : Samuel Eto’o a-t-il menti ?

De passage sur le plateau de l’émission « L’interview exclusive » diffusé par la télévision Canal 2 International mardi, le président de la Fédération Camerounaise de Football Samuel Eto’o semble s’être trompé sur un détail pourtant très important du contrat « signé » avec One All Sports.

Entre autres sujets évoqués au cours de cette émission, Samuel Eto’o a (enfin) dévoilé les contours du contrat « signé » avec le nouvel équipementier des Lions Indomptables. Selon le président de la Fédération Camerounaise de Football a révélé que « le contrat avec One All Sport à été signé le 9 août [2022] à l’hôtel Mont Febe » de Yaoundé. Mais à première vue, l’information donnée par Samuel Eto’o ne semble pas correcte.

En effet, dans un communiqué signé le 12 août 2022 par le secrétaire général par intérim de l’instance du football camerounais informait l’opinion que la Fécafoot « et l’équipementier One All Sport vont s’engager dans une convention d’une durée de trois ans ». Une information qui tombait donc trois jours après que Samuel Eto’o aurait signé ledit contrat. Bizarre non ?