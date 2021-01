Samuel Eto’o : teint doré, le n°9 obtient enfin son ballon d’Or

Comment cela est-il arrivé ?

En prenant la décision de mettre un terme à sa carrière le 06 Septembre le 2019, l’ancien attaquant vedette des Lions indomptables et du Barcelone Football Club avait laissé sa centaine de milliers de fanatiques et supporters en émoi vive émotion…

Passée l’émotion, les questions restées sans réponses étaient les suivantes, que deviendra -t-il ? Ou vivra-t-il ? à quoi/qui ressemblera-t-il ?

28 mois plus tard et quelques kilos en trop, l’enfant terrible de Nkon a subi quelques de revers.

Mystère sur la formation à Harvard annoncée en fanfare ? flou total sur celle d’Entraineur commencée en Espagne ? brouillard sur ses conseils spéciaux à la CAF (Confédération Africaine de Football) quand on sait que le Président Ahmad Ahmad a été déchu dans l’ignominie la plus complète et que le honni d’alors Issa Hayatou a dû être rappeler ? Orage à Tsinga après la décision du TAS (Tribunal Arbitral Sportif) qui vient de bouter hors de l’immeuble de Tsinga son poulain Seidou Mbombo Njoya ?

Heureusement tout n’est pas « noir ». Son succès le plus éclatant des 28 derniers mois est le nouveau teint clair qu’il arbore avec fierté derrière un magnifique sourire. Mais attention, derrière un teint éclatant peut se cacher un enfer…

Mue physique et blessure narcissique

En 1952 Frantz Fanon à propos de la dépigmentation écrivait ceci de façon prémonitoire volontaire « Depuis quelques années, des laboratoires ont projeté de découvrir un sérum de dé négrification ; des laboratoires, le plus sérieusement du monde, ont rincé leurs éprouvettes, réglé leurs balances et entamé des recherches qui permettront aux malheureux nègres de se blanchir et ainsi de ne plus supporter le poids de cette malédiction corporelle »

Notre n°9 national aurait-il désormais honte de sa peau, celle qui lui a donné la célébrité, la gloire et avec laquelle il a conquis le monde ? aurait-il cédé aux sirènes de la dépigmentation volontaire ? la question mérite d’être posée pour celui qui ne loupe pas une occasion d’affirmer son africanité et dit vouloir « aider et apporter sa contribution positive à la transformation de notre continent ».

Lorsqu’on sait que la mue physique précède souvent la mue intellectuelle et qu’elle est le signe d’une profonde blessure narcissique, il faut vraiment s’inquiéter sur la direction qu’il entend se donner et au-delà à son engagement pour le continent en général et le Cameroun en particulier.

Samuel, à ce rythme tu auras beaucoup de mal à convaincre tes petits enfants dans quelques années sur tes exploits. Tes images ressembleront à une personne qui n’est pas toi et je les vois déjà te dire l’air amusé « mais papy, arrête de raconter des histoires ce n’est pas toi sur les images, le Monsieur il est noir, mais toi tu es blanc. »