TAS : André Onana pourra recommencer à s’entraîner en club dès le mois de septembre

Edwin van der Sar, l’actuel CEO de Ajax Amsterdam, est un brin soulagé. Il aurait certanement aimé une annulation totale et complète de la sanction envers le gardien international camerounais tellement toutes les instances ont reconnu que la pillule contenant du Furosémide qu’il a ingurgité a été prise accidentellement et appartenait bien à son épouse : "Avec cette décision du TAS, nous avons gagné trois mois sur la suspension initiale. Notre recours n’a pas été vain. Nous défendons un sport propre. Mais je répète que nous sommes convaincus qu’André a pris ce médicament par accident et certainement pas pour améliorer ses performances.