Super Coupe d’Espagne : Njoya Ajara éclipse la compétition avec deux buts et une passe décisive

Elle va par la suite inscrire un but de renard de surface en plaçant du côté opposé à la gardienne, une passe sans puissance de Tounkara. On jouait la 22e minute du match. Mais Njoya est souvent insatiable. À la 32e minute, elle inscrit un autre but. Et c’est encore Tounkara qui la trouve dans la surface de réparation après une percussion débile. Un petit dribble pour se débarrasser de sa couvreuse et puis… dans le filets.

‎L’attaquante camerounais ne s’est engagée avec ce club que depuis le 3 janvier en provenance du club Norvégien de Valerenga. ‎