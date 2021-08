LDC : vers un duel André Onana – Youssoufa Moukoko ?

Le groupe C du premier tour de la phase finale de la prochaine Ligue des champions pourrait servir un duel camerouno-camerounais. Notamment à l’occasion des deux rencontres prévues entre l’Ajax Amsterdam et Dortmund. Elles pourraient en effet mettre aux prises André Onana et Youssoufa Moukoko. Suspendu pour dopage, le gardien de l’Ajax retrouve ses coéquipiers en novembre. Tandis que du côté de Dortmund, le jeune attaquant de 16 ans pourrait quant à lui, sortir de l’infirmerie.

Ce sera en tout cas la quatrième fois que leurs deux clubs respectifs s’affrontent en Ligue des champions. Il y a eu deux duels jusqu’à présent. En 1995, les Allemands ont échoué en quarts de finale contre le champion en titre de l’époque. En 2012/13, ils ont gagné à domicile 1-0 avant de balayer les Ajacides 1-4 à Amsterdam pour atteindre les huitièmes de finale. « Nous ne pouvons pas nous plaindre du résultat du tirage au sort. Nous serons bien préparés », a déclaré le capitaine de Dortmund Marco Reus. Et d’ajouter : « Que nous soyons favoris ou non : notre objectif est de passer à travers le groupe ». Notons que l’Ajax Amsterdam et Dortmund partagent le même groupe avec le Sporting Lisbonne et Besiktas.