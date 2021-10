André Onana a réintégré l’équipe pro de Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam a décidé qu’à partir de ce jeudi, André Onana recommencera à s’entraîner avec la première équipe de l’Ajax. Depuis son retour au mois de Septembre, il se remettait en forme avec les U23 du club.

Pour le directeur sportif Marc Overmars, « il était clair pour nous qu’André serait transféré l’été dernier. Cela ne s’est pas produit et il est donc toujours sous contrat avec nous. Ma position sur sa situation était claire, mais ensuite la nouvelle est tombée : Maarten Stekelenburg est out pour le reste de la saison. Les besoins de l’Ajax sont primordiaux et de ce point de vue, il est bon qu’il se présente à nouveau à l’équipe première. »

Pour l’entraîneur Erik ten Hag, « personne n’est heureux de la situation créée par la suspension. Mais nous ne devons pas non plus être naïfs. André est un gardien fantastique qui a beaucoup compté pour l’Ajax et il est en forme. Dès le début du mois de septembre, il pouvait à nouveau s’entraîner à l’Ajax et il l’a fait chaque jour avec un dévouement total. Il est important pour l’Ajax d’avoir une bonne et profonde sélection à notre disposition, il y a de la place pour André dans cette sélection. Donc à partir d’aujourd’hui, il rejoindra l’équipe première sur le terrain d’entraînement. »

C’est une excellente nouvelle pour le gardien et aussi pour les Lions Indomptables du Cameroun.