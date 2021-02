Etienne Eto’o Pineda : au nom du père, ou de la mère ?

Ses coups de pattes ont illuminé le dernier match de groupe des Lions U20 alors que le groupe à Christophe Ousmanou rencontrait le ZimbabweMozambique. Ce coup franc, des 25 mètres excentré, a été l’un des bijoux de la partie et est survenu assez rapidement pour mettre les juniors en pleine confiance. Puis, le penalty est venu rassurer tous supporters, avant le caviar qu’il offre à Kevin-Prince Milla pour le troisième but de la partie. Si on n’a pas tellement vu le petit Pineda Eto’o dans toutes les phases de jeu, il a été efficace lors de ses possessions.