Coupe de la CAF : Coton Sport condamné à un exploit

Le destin de Coton Sport de Garoua en Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) se joue ce dimanche à Alger. Les Cotonniers seront face à la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK). Ce sera dans le cadre du match retour des demi-finales du tournoi. Au match aller dimanche dernier au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, la JSK l’avait emporté (1-2) au terme d’un match maîtrisé techniquement et collectivement. Et un but évident, refusé aux joueurs camerounais.

En marge de ce quatrième rendez-vous entre les deux protagonistes dans cette campagne africaine, les hostilités ont été lancées mardi dernier par le club camerounais. Fort des trois oppositions antérieures, Coton Sport de Garoua a clairement récusé les officiels maghrébins désignés par la commission d’arbitrage de la CAF. En attendant une issue favorable à cette réclamation, Souleymanou Aboubakar et ses joueurs se sont préparés à Yaoundé. L’équipe a quitté la capitale ce vendredi. Pour Félix Oukine et ses coéquipiers, la qualification pour la finale reste d’actualité.

Coton Sport a 90 minutes pour gommer les errances et les approximations du match aller. Pour cela, il faudra se dévoiler, prendre des risques. Les Vert et Blanc sont dans l’obligation de gagner. Gagner avec un écart minimal de deux buts pour une qualification directe en finale. Ou un écart d’un but mais à la condition de marquer au moins 2 buts.

Bon voyageur sur la scène africaine, le club des rives de la Bénoué possède un atout offensif Indéniable. Avec ses sept buts dans la compétition, Lambert Araina est l’atout le plus attendu côté camerounais. Tout comme le gardien Narcisse Nlend qui a fait payer à son équipe, ses sorties approximatives.