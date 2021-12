Cabral Libii - CAN : Vaccin et test ? Non !

Dans un communiqué du 16 décembre 2021, signé des Ministre du Sports et de l’Éducation Physique, Ministre de la Santé, Confédération Africaine de Football et Fédération Camerounaise de Football, nous découvrons avec stupéfaction le protocole sanitaire de la Coupe d’Afrique des Nations. Il est inadmissible d’exiger le vaccin ET le test (PCR de moins de 72 heures ou TDR de moins de 24 heures) du Covid 19, pour assister aux matches de la CAN. La FIFA l’a-t-il exigé pour la Champions League ? Le plus important n’est-il pas le test ?