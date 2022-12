Son nom de famille rappelle celui de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du Cameroun. Et leur ressaemblance est frappante. Non, Kylian Mbappé n’aurait aucun lien de parenté d’avec l’illustre Mbappé Leppé. Celui-ci est français et se charge de réécrire les pages du football de ce pays. Et c’est bien dommage pour les Lions Indomptables du Cameroun.

Mbappé émerveille. L’étendue de son talent? Lui-même ne le sait pas encore. Pour paraphraser Rigobert Song, « on sait quand ça commence, mais on ne sait pas où on va s’arrêter ».

Contre la Pologne de Lewandowski, les Bleus, la sélection nationale de France, championne du monde en titre, n’aura eu aucun mal et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, 3-1.

C’est un but de Giroud qui a ouvert le score. Et ensuite, deux buts d’anthologie Kylian Mbappé vont clore le débat. Ce sont ses 32e et 33e buts en 63 matchs pour la France. Des buts d’une rare beauté, deux finitions d’une précision chirurgicale. Deux démonstrations de la vaste étendue de son talent générationnel.

Son sélectionneur n’est pas dupe. Il comprend qu’il a dans son effectif un joueur qui a la « capacité » qu’a Mbappé à « résoudre bien des problèmes ».

Le capitaine et gardien Hugo Lloris estime quand à lui qu’il est « difficile de trouver ses limites sur un match comme [celui de dimanche] », a-t-il dit en parlant du vif numéro 10.

« On l’a peut-être un peu moins vu en deuxième période, mais il met deux buts extraordinaires. C’est un atout majeur pour notre équipe. »

La Pologne a inscrit son unique but dans les arrêts de jeu sur penalty tiré en deux temps. Et c’est bien évidemment Robert Lewandowski qui l’a converti dans la toute dernière action de la rencontre, à la 99e.