Zambo Anguissa : un premier match en Serie A et une prestation qui fait l’unanimité

Il a tout de suite eu la confiance de son staff après seulement deux journées d’entraînement. Et il était le premier joueur de Napoli qui savait qu’il devait démarrer la rencontre d’entrée ce samedi puisque vingt-quatre heures plus tôt, en conférence de presse d’avant-veille, son entraîneur l’avait indiqué aux médias. Zambo Anguissa a bel et bien été titularisé, et mieux encore, il a offert de manière facile une prestation magnifique. Tenez : 100% de précision sur passes longues, 100% en dribbles réussies,

97% de précision globale de passes, 84 ballons touchés, 10 duels au sol disputés, 5 duels au sol gagnés, 3 fautes subies, 2 chances créées, 2 interceptions.