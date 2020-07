Zambo Anguissa inscrit un énorme but qui s’avère celui de la qualification pour l’Europa League

Ce sera aussi une seizième participation européenne de l’histoire du club. Ceci a été rendu possible après une poussée de sept victoires et un match nul lors des onze derniers matches de Liga, soit une recolte de 22 points sur 33 possibles.

Au cours de cette saison 2019/20, Villarreal CF a signé son deuxième meilleur record de but de l’histoire en Liga, avec 63 buts inscrits. De ce nombre, Zambo Anguissa en a compté deux et a aussi recolté deux passes décisives. Mais son dernier but était totalement spectaculaire et a fait la une des journaux partout dans le monde. Une chevauchée digne d’un Lion Indomptable.

Tel que l’a résumé BeinSports, mis sur orbite par Santi Cazorla, Zambo Anguissa a humilié le défenseur adverse avec une feinte de frappe géniale avant de battre le gardien.

⚽️🎥 Le but marqué hier par Zambo Anguissa face à Eibar. Pour rappel, le milieu de terrain camerounais est prêté à Villarreal jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat dont le montant n’a pas été communiqué mais qui devrait avoisiner les 25M€.pic.twitter.com/94Qhmoe6mU — Fulham France 🇫🇷 (@FulhamFrance) July 21, 2020

Les statistiques de Zambo sont affolantes. Il a progressé énormement et n’a toujours pas atteint le pic de ses capacités. Et ce n’est pas seulement en Espagne qu’il suscite convoitises, mais aussi en France et en Italie puisque les Champions de ces deux ligues souhaitent l’enrôler.

Un résumé de ses statistiques éclaire les sceptiques. Il a un profil rare qui est recherché. Et une qualité en ce sens qu’il est suffisamment intelligent pour ne perdre que très peu de ballons.