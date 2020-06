Zambo-Anguissa et Villarreal démarrent bien

La machine semble déjà bien huilée à Villarreal qui a bien demarré son retour ce samedi. En déplacement à Celta Vigo, le club de l’international camerounais Zambo-Anguissa a bien choisi son moment pour inscrire l’unique but de la partie. Il faut le dire, la performance de Villarreal a été énorme, comme si l’arrêt de trois mois n’avait jamais eu lieu. À la baguette de leurs deux génies en Cazorla et Zambo, le club jouait chaque ballon comme s’il était le reflet de la saison. Les occasions de but étaient multiples et venaient de tout bord, tout côté, même si le groupe pêchait à la finition.