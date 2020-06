Zambo-Anguissa et Villarreal aux portes du top 4 en Liga

Si la prestation a été appréciée, ce qui retient l’attention est ce geste de son capitaine, Santi Cazorla, pour la superbe passe décisive du deuxième but.

Cazorla a bien lu le jeu lorsque son gardien, alors que la balle venait d’être dégagé en toute hâte par la défense de Valence et que le bloc défensif remontait, l’a trouvé à l’entrée de la surface de réparation adverse. Il a déposé le ballon au pied de Gerard Moreno, qui a repris de volée pour inscrire un but des plus spectaculaire.

Avec cette victoire, Villarreal a pris 13 points sur 15 depuis le retour de la Liga au début du mois de juin et il n’est plus qu’à trois points de Séville et la quatrième position.

Pour Paco Alcacer, le marqueur du premier but, « nous n’allons pas nous mettre de pression, mais nous savons ce que nous pouvons faire et nous voulons terminer le plus haut possible ».

Les choses se passent à l’inverse pour Valence qui a perdu une troisième fois en cinq matches depuis la reprise. Ils n’ont amassé que quatre points durant cette période.

Pour Villarreal, la quatrième place est désormais une possibilité très réaliste, même si les six derniers matchs seront des plus difficiles et incluent des rencontres contre Barcelone, Getafe et la Real Sociedad.

Zambo Anguissa a livré l’intégralité de la rencontre et a été le principal stabilisateur du milieu de terrain.