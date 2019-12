Zambo Anguissa dans le viseur du Real Madrid ?

Zambo serait ainsi une cible du Real Madrid, à en croire OK Diario. Le média madrilène affirme que Zinédine Zidane a été impressionné par l’ancien Marseillais lors du dernier passage des Merengues au stade de la Ceramica (2-2), le 1er septembre dernier, et qu’il le verrait bien comme la doublure idéale de Casemiro au poste de numéro 6. Le Brésilien n’a en effet pas de remplaçant attitrée, puisque Fede Valverde ou Toni Kroos reculent d’un cran en cas de besoin. Pour l’instant, Villarreal est tout heureux d’avoir fait une bonne affaire en attirant le Lion indomptable dans le cadre d’un prêt, avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Or le club valencien, s’il finit au milieu du tableau de la Liga, n’aura pas beaucoup d’arguments à faire valoir auprès d’André-Frank Zambo Anguissa pour le convaincre de rester. Le Real, s’il est vraiment intéressé, devra alors s’entendre financièrement avec Fulham.