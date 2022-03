Youssoufa Moukoko veut quitter le Borussia Dortmund !

Véritable talent précoce, Youssoufa Moukoko fait le bonheur des équipes de jeunes du Borussia Dortmund. Serial buteur des catégories inférieures avec 141 buts inscrits et 27 passes décisives délivrées en 190 matches disputés avec les U17 et U19, l’international Espoir allemand (2 sélections, 3 réalisations) avait également marqué le football germanique en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à jouer un match de première division à 16 ans.