Youssoufa Moukoko réécrit l’histoire en devenant le plus jeune buteur de la BundesLiga

Le jeune talent du Borussia Dortmund est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga grâce à sa fabuleuse frappe contre l’Union Berlin vendredi. Il a ainsi permis à Dortmund de niveler la marque, avant que Union de Berlin, club dans lequel évolue un autre jeune camerounais archi-doué, se sauve avec la victoire.

Moukoko a pourtant marqué son but de façon sensationnelle suite à une passe de Raphael Guerreiro. L’attaquant a réussi un tir puissant du pied gauche au premier poteau pour égaliser à la 60e minute.

Moukoko avait accumulé les récompenses historiques avant son but. Mardi, il est devenu le plus jeune joueur à débuter un match de Bundesliga. Avant cela, il était devenu le plus jeune joueur à avoir jamais participé à un match de la Ligue des champions et le plus jeune joueur à avoir participé à un match de la Ligue des champions lorsqu’il est sorti du banc lors du dernier match de groupe du club contre le Zenit Saint-Pétersbourg.

Moukoko est entré dans l’histoire après que la Bundesliga a modifié sa règle précédente, qui stipulait que les joueurs ne pouvaient pas jouer dans la première équipe avant l’âge de 16 ans et demi et c’est à dessein que cette règle fut abrogée. Le précédent record du plus jeune buteur de l’histoire de la ligue avait été établi par Florian Wirtz, du Bayer Leverkusen, qui, à 17 ans et 34 jours, avait marqué lors d’un match contre le Bayern Munich en juin dernier.