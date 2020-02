Yan Eteki et Granada, héroiques contre Osasuna

Granada a connu un match intense et difficile ce dimanche alors qu’il était en déplacement à l’Estadio El Sadar de Pampeloune (Iruñea) pour y rencontrer Osasuna. Les deux clubs se retrouvent en milieu de classement et l’objectif pour Granada, qui connait une saison plus que respectable, c’est de se qualifier pour l’UEFA Europa League. Après trois défaites consécutives, les locaux ont remporté leur dernier match de Liga et espéraient poursuivre la série. Granada affichait un bilan de 50% lors de ses quatre matches et voyait en ce match une occasion de continuer de surnager.