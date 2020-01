Villarreal : le coach Calleja confirme le départ imminent de Karl Toko-Ekambi

L’entraîneur de Villarreal, Javier Calleja, a confirmé que le club négocie l’éventuel transfert de l’international camerounais Karl Toko-Ekambi pour l’Olympique Lyonnais. Le joueur qui n’a pas participé aux séances d’entraînement de ce vendredi avec le reste de ses coéquipiers est sur la bretelle de sortie. Selon la version officielle du club, ce serait à cause des problèmes aux genoux qu’il a reçu un congé d’entraînement : « Toko, comme Gérard et Morlanes, n’a pas travaillé à cause de l’inconfort qu’il ressent aux genoux. Il est vrai que les négociations ont repris. Il pourrait être plus proche de son départ », confirme le technicien madrilène.