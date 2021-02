UEFA frappe André Onana en le suspendant pour douze mois

Quand on est un Africain, la présomption d’innocence n’existe pas. C’est en filigrane ce qui ressort de la lourde punition infligée au gardien titulaire des Lions Indomptables et de Ajax Amsterdam. Pour une première entorse au règlement, et surtout que dans son jugement, l’UEFA reconnait qu’il n’y avait aucune intention de booster ses performances sportives, l’on se demande pourquoi une sanction aussi fracassante. Il est clair que cette affaire n’est pas claire.