UEFA Champions League : tirage difficile pour Onguéné

Le tirage au sort de l’UEFA Champions League 2020/21 a été effectué à Genève et a notamment accouché de chocs entre le Bayern et l’Atlético de Madrid, Paris et Manchester United, ainsi que d’une rencontre entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors de Juventus - Barcelone. Côté camerounais en Europe, Jérôme Onguéné n’a pas été du tout favorisé par le tirage. C’est que le Bayern Munich et l’Atletico Madrid ont été aussi tiré dans le même groupe. Joel Matip et André Onana sont tombés quand à eux dans le même groupe, mais leur club pourrait bien traverser la phase.