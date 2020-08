UEFA Champions League : Tel que Toko-Ekambi l’avait prédit, Lyon élimine Manchester City !!!

« 80% des gens ne pensaient pas qu’on allait passer contre la Juventus, que ce soit avant le match aller ou encore le match retour. Maintenant on est dans une position où on doit jouer en quart de finale contre Manchester City, et on va la jouer. On va la jouer pour la gagner. On va la jouer pour se qualifier. Une fois ce sera terminé, on va faire les comptes. » C’était mardi dernier alors qu’il s’exprimait face aux journalistes du média de son club. L’international camerounais avait vu juste. Lyon est allé chercher la qualification et a battu l’ogre, l’équipe de stars dirigée par l’un des meilleurs entraîneurs du football des dix dernières années, Pep Guardiola.