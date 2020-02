UEFA Champions league : Getafe avec Nyom, bat Ajax sans Onana

Ajax Amsterdam a été demi-finaliste de l’UEFA Champions League l’année dernière et seulement un but à la dernière minute contre Tottenham l’a empêché de se qualifier pour la finale. Mais ce jeudi, l’amende a été salée face à Getafe. Sans Onana, les Hollandais ont été battus 2-0.

C’est d’abord Deyverson qui va ouvrir le score à la 36e minute pour Getafe. Le match a alors été plus compliqué pour Ajax qui n’a pas pas tiré une seule fois dans les buts en première période. Les visiteurs espéraient en fin de match gérer leur unique but pris mais Kenedy va enfoncer le clou en inscrivant un second but à la 94e minute, tout juste avant le coup de sifflet final.