UEFA Champions League : Choupo-Moting, premier Camerounais depuis Samuel Eto’o

Le Capitaine des Lions Indomptables et son club se sont merveilleusement qualifiés pour la finale de la UEFA Champions League. Opposés aux allemands du RB Lepzig, jamais l’équipe de Paris n’a semblé être inquiété. Et pour cause, la grosse attaque était bien en place avec le trio Neymar, Mbappé, Di Maria. Au milieu de terrain et en défense, il fallait simplement gérer et trouver de l’espace pour offrir de belles balles aux vedettes. Et au vu du résultat de 3-0, l’équipe a assuré. Mais il faut se rappeller que tout ceci ne serait pas arrivé si Choupo-Moting n’avait pas débloqué le verrou en quart de finale contre Atalanta de Bergame.