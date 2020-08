UEFA Champions League : Choupo-Moting envoie le PSG en demi-finale

On pouvait lire sa détermination dans sa manière de se mouvoir, de fermer son corridor, dans ses jaillissements défensifs. Avec un peu de chance, il aurait déjà pu égaliser pour le PSG lorsqu’il s’impose sur un corner mais sa tête décroisée manque le cadre. On jouait la 86e minute.

C’est encore lui qui est au départ du véritable tournant de la rencontre à la 89e minute. Alors qu’il reçoit une passe de Draxler qui en redemandevers l’aile droite, il entr’aperçoit une ouverture et s’y engouffre en vitesse. Surprise, la défense veut rattraper son retard, et desserre la vis autour de Neymar, Mbappé Marquinhos. Le Camerounais centre sur Neymar au second poteau qui enchaîne, contrôle et frappe, mais écrase sa tentative. En embuscade dans les 6 mètres, Marquinhos glisse le cuir au fond des filets. 1-1.

Il ne va pas s’arrêter là. À 3 minutes dans les arrêts de jeu, Paris pousse pour forcer la décision. Neymar lance Mbappé côté gauche, dans la surface. Avec un défenseur juste devance lui, il remise à ras de terre dans les 6 mètres. Choupo-Moting suivait le jeu et marque le but de la victoire pour le PSG.

Le score tiendra jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre anglais.

L’histoire retiendra que c’est un camerounais, Choupo-Moting, qui aura permis au PSG de se qualifier pour la première demi-finale de l’UEFA Champions League depuis 1994 - 1995. C’est aussi la première demi-finale de l’ère qatarie.