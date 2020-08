UEFA Champions League : C’est ce soir ou jamais pour Choupo-Moting et le PSG

Ce sera la deuxième fois seulement que Paris Saint-Germain affronte RB Leipzig. La première a eu lieu lors d’un match amical le 18 juillet 2014 avec un succès allemand à domicile sur le score de 4-2. Deux joueurs parisiens présents à Lisbonne avaient participé à cette rencontre : Presnel Kimpembe et Marquinhos.

Paris va participer à sa 6e demi-finale européenne, le bilan est de 2 qualifications pour 3 éliminations. Les Rouge et Bleu n’avaient plus atteint le dernier carré en UEFA Champions League depuis 1995 et une élimination face à l’AC Milan (0-1, 0-2).

Leipzig va devenir le 6e adversaire allemand du Paris Saint-Germain en coupes d’Europe après le Bayern Munich (8 matches), Dortmund (4 matches), Wolsfsbourg (2 matches), Leverkusen (2 matches) et Schalke (1 match). Le bilan est de 10 victoires, 2 matches nuls et 5 défaites en 17 rencontres officielles.

Le Paris Saint-Germain est toujours en course pour un historique quintuplé après avoir remporté le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Le club de la capitale est la seule équipe à pouvoir réussir un tel carton plein, le Bayern Munich ayant gagné la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne après avoir été battu en début de saison lors de la Supercoupe d’Allemagne (0-2 face au Borussia Dortmund, le 03/08/2019).

Les Rouge et Bleu souhaiteront aussi poursuivre leur belle série en UEFA Champions League, avec au moins 1 but inscrit lors des 33 derniers matches, depuis le 12 avril 2016 et la défaite en quart de finale contre Manchester City (0-1). Le club parisien se rapproche du record détenu par le Real Madrid (34 matches avec au moins 1 but entre 2011 et 2014).

Le Paris Saint-Germain pourra compter sur sa défense de fer en Europe cette saison avec seulement 5 buts encaissés. Aucune équipe ne possède un tel bilan en UEFA Champions League pour les équipes toujours en course lors de cette édition 2019-2020, les Rouge et Bleu devancent le Bayern Munich (8 buts encaissés).