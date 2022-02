UEFA Champions League : Anthony Elanga a sauvé Manchester United

Cinq minutes après être entré au jeu, Anthony Elanga a mis tout le monde d’accord d’une seule fulgurance.

Manchester United avait fait tout en son pouvoir pour forcer un résultat. Mais des erreurs individuelles, et un relâchement provenant de plusieurs joueurs ne l’aidaient pas. L’Atlético Madrid gérait tranquillement le score, et s’assurait d’appliquer un pressing haut et un contre-pressing sévère à l’advsersaire, si bien que l’on se dirigeait tranquillement vers une défaite quasi assurée en Ligue des champions.

Les joueurs de Ralf Rangnick n’avaient pratiquement rien créé, même s’ils étaient légèrement meilleurs en seconde période après une première période torride où la somptueuse tête plongeante de João Félix avait été une maigre récompense pour l’Atlético.

Il a commencé à s’échauffer avant la mi-temps, puis autour de la 60e minute. Son manager Rangnick a fait entrer le jeune ailier de 19 ans Anthony Elanga à la 75e minute et, dès son premier toucher de balle, il a inscrit le but qui a fait basculer ce huitième de finale, redonnant espoir à son équipe.

Après avoir réussi un bon pressing en moitié de terrain, Bruno Fernandes réçoit le ballon, accelère et lance Elanga qui avait accélérer dans la profondeur. Et lorsque Reinildo Mandava, le défenseur central de l’Atlético, a été surpris par l’accélération du camerounais de 19 ans, il va s’étirer pour intercepter le ballon, mais va se rendre compte que Anthony Elanga était déjà loin.Malgré l’angle fermée, il va trouver le filet, dans le coin opposé, battant l’excellent Jan Oblak.

Après des buts en Premier League à Brentford et Leeds, Anthony Elanga a choisi son moment pour se présenter sur la plus haute scène européenne. Il est en train d’écrire son histoire, de vivre un véritable conte de fées dans une équipe bardée de stars, à l’instar de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandès, Paul Pogba, Rashford, etc...

Les deux équipes se séparent sur le score de parité de 1 but partout.