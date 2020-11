UEFA Champions League : André Onana et Ajax sortent victorieux d’un match piège

L’Ajax Amsterdam et son gardien international camerounais n’ont pas préparé leur match de l’UEFA Champions League dans des conditions optimales. Une bonne partie du groupe, donc Onana, ont eu un souci avec le CoronaVirus. Pour les besoins des formalités administratives de voyage au Danemark, les joueurs devaient présenter une documentation parfaite par rapport au COVID-19. Plusieurs joueurs n’avaient pu présenter ces garantis et ont dont dû s’y resoudre. Pas avant qu’un imbroglio médiatique ne prenne place et donne forfait le camerounais. Mais à tort parce que Andre Onana a bien débuté et terminé la rencontre contre Midtjylland.