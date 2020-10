Turquie : Vincent Aboubakar retrouve le chemin des buts

A son troisième match avec sa nouvelle équipe, Vincent Aboubakar a trouvé le chemin des buts. Cela faisait longtemps qu’il avait eu ce plaisir en match officiel. En fait, son dernier but remonte au match entre le FC Porto et Paços de Ferreira le 2 février 2019. En déplacement au Denizli Atatürk Stadyumu, son décompte de la saison a été lancé. Il va tout d’abord préparer le premier but de la rencontre avant de transformer un penalty à la 39e minute.