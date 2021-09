Turquie : Mandjeck canon, Kocaelispor enchaîne

Décidément, jouer à domicile a le don d’arranger les affaires de Kocaelispor. Après Samsunspor (1-0) et Balikesirspor (3-1), Georges Mandjeck et ses coéquipiers ont remporté leur troisième victoire de la saison sur leur terrain ce vendredi, lors de la réception de Tuzlaspor (1-0). Si Benhur Keser a offert les 3 points au club en inscrivant l’unique but de la partie, le milieu de terrain camerounais lui, a contribué à empêcher les visiteurs d’organiser leur jeu offensif. Défensivement, Georges Mandjeck a multiplié les bonnes interventions devant la surface de son gardien, à l’image des duels remportés en première période. Il a en effet repoussé le danger sur chaque ballon qui arrivait dans sa zone, et est même averti à l’heure de jeu (60e) pour son excès d’engagement physique. Un bon match de sa part.