Transfert : Villarreal, Real Madrid, Athlético Madrid, tous sur Frank Zambo Anguissa

Le milieu de terrain international camerounais attise les convoitises. Suite à son excellente saison en Liga espagnole avec Villarreal, le jeune milieu de terrain reçoit des sollicitations de toute part. Et ce ne sont pas seulement des équipes des ventres mous des différentes ligues qui souhaitent l’enrôler. En espagne seulement, le club dirigé par Zinedine Zidane et Champion d’Espagne se serait renseignés sur sa disponibilité. Même chose pour Athlético Madrid qui espère passer un cap la saison prochaine et décrocher le titre de Champion qui l’échappe depuis belle lurette. Mais Fulham FC, le club qui détient ses droits, n’a pas dit son dernier mot puisqu’il est en pleine bataille pour la montée en Premier League.