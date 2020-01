Transfert : très surprenant que Toko Ekambi veuille quitter Villarreal pour Lyon

Il est un des joueurs majeurs de l’effectif de Villarreal, ce club de la Liga espagnole qu’il a choisi parmi une flopée d’équipe qui souhaitait le mettre sous contrat il y a tout juste dix-huit mois alors qu’il avait connu une grosse saison avec Angers. Après la blessure de leur joueur vedette, Lyon a approché le clan de l’international camerounais en vue d’un possible transfert. Et c’est normal que tout club qui veut se renforcer tâte le terrain. Mais Toko-Ekambi a mordu à l’hameçon et souhaite désormais retourner dans le championnat français.