Transfert : Toko Ekambi explique pourquoi il a choisi de retourner en France

« La Liga est l’un des meilleurs championnats du monde, c’est vrai, a-t-il d’abord confié lors de sa conférence de presse de présentation. J’ai joué en Ligue 1 (deux saisons avec le SCO Angers, nldr), je suis né en France (à Paris, ndlr). Je ne peux pas dire que le championnat de France est décrié, j’y ai joué. C’est un championnat très compétitif, c’est très compliqué de jouer ici. » Sous le maillot des Angevins, il avait marqué 27 buts en 78 matchs.

Toko Ekambi « a toujours rêvé » de jouer à Lyon

Le Camerounais assure ne pas avoir hésité longtemps. « J’ai déjà eu des contacts avec Lyon, cela ne s’était pas fait car je suis parti en Espagne. L’occasion s’est présentée à nouveau et j’ai dit oui tout de suite car Lyon est un des deux plus gros clubs français. Je pense que Lyon ne se refuse pas, c’est un très grand club. J’ai toujours voulu et même rêvé de jouer à Lyon. » Des mots forts exprimés avec le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho à ses côtés.

Karl Toko-Ekambi quitte les rangs du 9e de Liga pour rejoindre le 7e de L1, ce qui ne lui fait pas peur. « Lyon a toujours su faire le boulot, toujours été dans les qualifiés européens. C’est un plaisir de rejoindre ce club qui, pour moi, fait une bonne saison et qui est encore qualifié dans les quatre compétitions. (...) Je suis très heureux, j’ai hâte de démarrer sous mes nouvelles couleurs. »

Absent du groupe lyonnais pour la réception ce mardi du LOSC en demies de la Coupe de la Ligue, Toko-Ekambi pourrait faire sa première apparition à domicile contre Toulouse, dimanche (15h).