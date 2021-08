Transfert : Stéphane Mbia retourne en Espagne

Le communiqué du club :

Le CF Fuenlabrada a acquis les services de Stéphane Mbia. Le milieu de terrain de 35 ans a une vaste expérience avec une carrière au plus haut niveau. Comme palmarès, il a remporté deux trophées de l’Europa League avec Séville (il s’est en particulier illustré lors de l’édition 2013-14ayant marqué un but en demi-finalepour qualifier son club), un championnat de la Ligue française, deux Supercoupes de Frances et trois Coupes de la Ligue. Sur le plan individuel, il faisait partie de l’équipe nationale du Cameroun vice-championne de la Coupe d’Afrique 2008.

Mbia est passé par le Stade Rennes, l’Olympique de Marseille, les Queens Park Rangers, Séville, Trabzonspor, Hebei China, Toulouse, Wuhan et Shanghai Shenshua. Des équipes du plus haut niveau des ligues importantes qui parlent de la qualité du transfert. Il arrive maintenant au CF Fuenlabrada avec beaucoup d’enthousiasme : « Je retourne en Espagne avec beaucoup de motivation. C’est une nouvelle ligue pour moi, mais je sais qu’elle est très compétitive et je ferai de mon mieux pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs ». Bienvenue Mbia !