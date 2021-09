Transfert : Paul-Georges Ntep va rejouer au Portugal

« Je suis tellement heureux de faire partie de cette grande famille », explique l’international camerounais après la signature de son contrat. Il s’engage à « contribuer avec de nombreux buts et passes décisives afin que le club puisse atteindre ses objectifs » . Voir une foule si fervente et accueillante l’a rempli de bonheur.

Pour ce qui est du club en lui-même, il affirme qu’il s’est renseigné et s’est rendu compte qu’il s’agit d’un club très respecté au Portugal, avec une grande histoire et plusieurs trophées remportés. C’est un club ayant un lien fort avec les fans et il est très heureux de faire partie de cette grande famille.

« En ce moment, mon objectif principal est de pouvoir me préparer afin d’aider l’équipe le plus tôt possible avec mon expérience et mon désir de réussir. J’espère aussi pouvoir contribuer avec de nombreux buts et passes décisives pour que le club puisse atteindre ses objectifs... Je suis venu dans un club spécial et j’espère que nous cheminerons tous ensemble vers le succès. Les dernières années ne se sont pas passées aussi bien que je le souhaitais pour plusieurs raisons, mais je vous garantis que je ferai de mon mieux à l’entraînement et au-delà pour jouer à nouveau à mon meilleur niveau », déclare t-il.

Ayant joué pour deux sélections nationales différentes, Ntep explique : « Jouer pour l’équipe de France était quelque chose que je ne peux pas expliquer car c’est un sentiment unique. Tout jeune footballeur aspire à représenter un jour son pays au plus haut niveau et, pour moi, réaliser ce rêve, compte tenu de mes origines et de ce que je me suis battu pour y arriver, sera toujours quelque chose d’irremplaçable. J’ai ensuite opté pour la sélection du Cameroun, à qui je suis également reconnaissant pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée. Je suis très heureux d’avoir rempli ma famille de fierté ».