Transfert : Njoya Ajara signe à Atletico Madrid en Espagne

Mais elle n’a décidemment pas peur des challenges difficiles.

Elle est connue comme une joueuse technique, puissante, intelligente, capable de lire rapidement le jeu et d’initier des actions par le jeu et le mouvement qui détruisent les défenses adverses. Elle possède une grande expérience internationale qui l’a amenée à jouer avec son équipe aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et à la Coupe du monde au Canada (2015) et en France (2019).

Njoya Ajara s’est exprimé sur le site web du club après avoir signé son contrat : « C’est un grand plaisir de rejoindre une équipe avec un grand palmarès, un grand club de football, tant masculin que féminin. »Je suis une attaquante qui joue sur les trois fronts offensifs, ainsi que derrière l’attaque. Je préfère jouer en pointe, mais je suis disponible pour tout autre position et je laisse l’entraîneur décider où je pourrais mieux aider l’équipe« . »Je voudrais que tous les supporters rouges et blancs sachent que je suis très fière de porter leurs couleurs. Je suis une joueuse très compétitive qui croit en la victoire jusqu’à la dernière minute. Nous, les Camerounais, nous n’hésitons jamais, nous n’abandonnons jamais. Je mettrai ces valeurs au service de l’Atlético de Madrid. Je ferai de mon mieux pour qu’ils soient fiers de moi et de l’équipe."