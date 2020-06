Transfert : Karl Toko-Ekambi, de Villarreal (Espagne) à Lyon (France)

Même si la période des transferts n’est pas arrivée, le club de l’Olympique Lyonnais s’est déjà assuré les services d’une recrue. Prêté au club rhodanien l’hiver dernier après un an et demi passé à Villarreal (16 buts inscrits en 52 matches de Liga), Karl Toko Ekambi (27 ans) avait montré de belles choses sous la tunique des Gones (2 buts et 1 passe décisive en 8 matches de Ligue 1).

Un bilan prometteur qui a convaincu l’OL de lever l’option d’achat assortie au prêt. La nouvelle a été officialisée par les septuples champions de France. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer avoir levé l’option d’achat pour l’attaquant Karl Toko Ekambi, 27 ans, en provenance de Villarreal (Espagne). L’international camerounais s’est engagé pour 4 saisons avec le club rhodanien », peut-on lire sur le communiqué publié par les Gones. Ces derniers ont ensuite apporté les précisions habituelles sur les modalités financières de l’opération.

« Cette levée d’option d’achat fait suite à la mutation temporaire intervenue en janvier 2020. Elle s’élève à 11,5 M€ auxquels pourra s’ajouter un maximum de 4 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant le 15/09/20). (…) Il pourra bien évidemment disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et le huitième de finale retour de l’UEFA Champions League face à la Juventus en août prochain. » Une bonne nouvelle pour le Lion Indomptable et l’OL.