Transfert : Jean-Pierre Nsame quitte Young Boys pour Venezia FC dans le Calcio Italien

Il n’avait plus rien à prouver en Suisse et avait besoin d’un nouveau challenge. Jean-Pierre Nsame, 28 ans, quitte BSC Young Boys jusqu’à la fin de la saison 2021/22 avec une option pour un transfert permanent. Il était hors du jeu à cause d’une opération. Et ce n’est que récemment qu’il a recommencé les pratiques d’équipe. Il n’a ainsi pas joué le moindre match avec Young Boys cette saison. Il fera certainement ses premières minutes