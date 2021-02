Transfert : Christian Bassogog au Shangai Shenhua en Super League de Chine

La Coupe d’Afrique des Nations 2017 l’avait révélé aux yeux du monde. Puis, le joueur qui évoluait jusque là à Aalborg au Danemark a signé un lucratif contrat en Chine, avec le Henan Jianye. Quatre ans plus tard, le club qui avait décidé depuis quelques temps de se départir de ses plus hauts salariés et qui n’avait gardé que l’international camerounais n’aura plus les moyens de le garder.