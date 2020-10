Transfert : Bayern Munich est à fond sur Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting est devenu une cible prioritaire pour les vainqueurs de l’UEFA Champions League. Selon les chaînes de télévision Telefoot en France et Sport1 en Allemagne, Choupo-Moting est sur le point de conclure un accord de deux ans avec le FC Bayern Munich. L’attaquant de 31 ans est agent libre depuis son départ du Paris Saint-Germain en août dernier. Le club a a une position à pourvoir puisque Robert Lewandowski est le seul attaquant de pointe de l’équipe. L’international camerounais peut également jouer sur les côtés, il apportera donc de la souplesse au coach Hansi Flick en ce qui concerne son trio d’attaque. Si l’international camerounais n’est pas un buteur prolifique, il a le don de marquer de gros buts et d’avoir une éthique de travail impeccable sur et en dehors du terrain.