Transfert : André Onana aurait choisi Chelsea

L’on s’active en coulisse pour André Onana, l’international camerounais, qui s’est établi depuis trois ans comme l’un des meilleurs gardiens de la planète. Ajax Amsterdam, qui l’a soufflé du FC Barcelone, prépare tranquillement son transfert. Si plusieurs grosses écuries, dont Paris Saint-Germain, Tottenham, et même son ancien club, le FC Barcelone avaient montré beaucoup d’intérêt pour le jeune gardien de but, son choix se serait arrêté sur Chelsea en Angleterre, club que dirige Franck Lampard. Et les frais de transferts ne seraient pas accessibles à n’importe quel club.