Transfert : Adrien Tameze double le contingent camerounais en Serie A italienne

Dans la cité de Romeo et Juliette, Adrien Tameze évoluera sous les ordres d’Ivan Juric.

Arrivé à l’été 2017 au Gym, en provenance de Valenciennes, le milieu franco-camerounais s’apprête désormais à relever un nouveau défi, dans un championnat réputé pour son exigence et sa rigueur.

Formé à Nancy, révélé à Valenciennes, Tameze a connu l’élite et l’Europe avec le Gym. En deux saisons et demie, il a disputé 85 rencontres toutes compétitions confondues avec le maillot rouge et noir, pour 2 buts et 6 passes décisives.