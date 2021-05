France : Neyou et Saint-Etienne freinent Lille qui attendra pour être champion

Tel que les observateurs l’avaient prévu, sur le terrain, les Lillois ne réalisent pas l’entame idéale. Bousculés par des Verts entreprenants, ils concèdent la première occasion. Mais, la frappe excentrée de Bouanga à bout portant est déviée par Maignan d’une manchette (9’). Au fil des minutes, le LOSC met peu à peu le pied sur le ballon, mais doit faire face à un bloc stéphanois parfaitement organisé et difficile à manœuvrer. Ce première acte est pauvre en occasions. Il y a bien cette tentative d’Araujo (37’), ou encore ce coup-franc d’Yilmaz (41’). Mais c’est hors cadre.

Au retour des vestiaires, c’est un LOSC un cran plus incisif qui revient sur la pelouse. On percute, on cherche la verticalité, mais les occasions franches sont toujours aussi difficiles à déclencher. Alors on prend sa chance de loin, à l’image de cette tentative trop peu appuyée de Soumaré (60’). Et si la solution venait du banc ? Xeka, Ikoné et Sanches sont lancés dans la bataille pour la dernière demi-heure. Les débats restent malgré tout cadenassés. Face à des Verts qui terminent la rencontre à 10 suite à la blessure d’Abi, le LOSC tente le tout pour le tout.

Yvan Neyou qui a fait un abattage incroyable au milieu de terrain a été remplacé à 81e minute parce qu’il avait vidé toute son énergie sur le terrain.

Saint-Etienne va tenir bon et rentrer à domicile avec le point du match nul.