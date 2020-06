Suisse : Nsamé, Ngamaleu et Young Boys perdent gros

Thoune a eu de la chance et a profité d’une de ses rares chance lorsqu’à la 64e minute, R. Munsy a inscrit l’unique but du match. Et s’est assuré, en profitant de nombreux ratés de Young Boys, de maintenir ses buts inviolés.

St. Gallen peut en profiter pour prendre de la distance en tête du championnat advenant une victoire ce mercredi.