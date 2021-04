Suisse : Nsamé, Ngamaleu et Young Boys champions

C’est le quatrième titre de champion de Suisse consécutif pour Nicolas Moumi Ngamaleu et Jean-Pierre Nsamé. Les deux Camerounais et leur club, Young Boys, règnent en maîtres sur la Super League suisse depuis la saison 2017-2018. Et comme c’est devenu une tradition, ils sont sacrés champions, alors qu’il reste encore six journées à disputer. Vainqueur à Zurich (1-0) ce jeudi, Young Boys compte en effet 69 points, et ne peut plus se faire rattraper par son dauphin, le FC Bale (43 points). Les Jaunes et noirs peuvent en tout remercier Jean-Pierre Nsamé dont les 18 buts déjà inscrits cette saison, ont contribué à décrocher ce 15e titre.