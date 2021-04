Suisse : Nsamé marque, Young Boys proche du titre

C’est en effet en grande partie grâce à lui que Young Boys peut espérer un nouveau titre cette saison. Il a permis à son équipe de remporter pas moins de 12 matchs grâce à ses buts. C’était encore le cas dimanche, lors de la 28e journée de Super League suisse. Face à Saint-Gall, leur bourreau en Coupe trois jours plus tôt (4-1), les partenaires de Nicolas Moumi Ngamaleu ont tout donné.

Dans un match à forte intensité, il a fallu beaucoup de patience et de maîtrise aux Jaunes et noirs. Le but rédempteur arrive en effet à l’heure de jeu et porte la signature de Martins (1-0, 60e). Avant que Jean-Pierre Nsamé ne fasse le break (2-0, 87e). Son 15e but cette saison en championnat.

Les Young Boys peuvent devenir champions de Suisse pour la quatrième fois consécutive lors de leur match à domicile contre le FC Lugano dimanche prochain.

Louis Paul Bisseck