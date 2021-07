Suisse : Ngamaleu passeur pour un Siebatcheu en feu

Les partenaires de Jean-Pierre Nsamé ont pris un bon départ. En déplacement sur le terrain de Lucerne samedi, à l’occasion de l’ouverture de la saison, les Jaunes et noirs ont empoché les 3 points (3-4). Grâce notamment à leurs deux autres atouts d’origine camerounaise : Nicolas Moumi Ngamaleu et Theoson Siebatcheu.

Les champions en titre ouvrent le score après 14 minutes de jeu. La réaction de Lucerne a rapidement suivi. Schürpf (27e) et peu avant la pause Ndiaye (41e) ont fait basculer la rencontre en faveur des locaux (2-1). Après la pause, Schürpf s’offrait un doublé (52e, 3-1) et permettait aux siens de souffler. assuré le revirement bien mérité à l’époque. Après la pause, les Young Boys ont bien reparti, mais ont été arrosés de froid. Schürpf a offert à Lucerne sa première chance après la pause avec un but de la tête 3-1 devant (52e). enfin, pour quelques minutes seulement.

Peu avant l’heure de jeu, Theoson Siebatcheu s’illustre en passeur pour Meschack (59e, 3-2). Avant d’ouvrir à son tour son compteur sur une passe de Nicolas Moumi Ngamaleu (68e, 3-3). L’ancien joueur de Rennes et de Reims s’illustre encore en fin de match, en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel (90e+3, 3-4).